04 Октября 2020
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Политика Свердловская область В России
Александр Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбург активно готовится к голосованию по поправкам в Конституцию, несмотря на рекомендации ЦИК

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский возглавил оргкомитет по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции в уральской столице.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, своим постановлением Высокинский утвердил перечень основных мероприятий и состав оргкомитета, в который вошли представители администрации Екатеринбурга, горизбиркома, правоохранительных органов, силовых ведомств и спасательных служб.

Согласно документу, органы местного самоуправления проведут большую информационно-разъяснительную работу. Специалисты расскажут екатеринбуржцам, как проходит подготовка к всероссийскому мероприятию, которое запланировано на 22 апреля.

По данным мэрии, в столице Урала планируется организовать работу 555 избирательных участков. Также будут созданы 24 временных пункта для голосования в аэропорту, на вокзале, в медицинских и других учреждениях.

Стоит отметить, что ранее Центризбирком России попросил регионы притормозить печать и публикацию информационных и агитационных материалов о предстоящем голосовании по конституционным поправкам. Это вызвано неопределенной ситуацией с возможным переносом даты голосования на фоне пандемии коронавируса.

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Екатеринбург активно готовится к голосованию по поправкам в Конституцию, несмотря на рекомендации ЦИК

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Теги: ЦИК, голосование, подготовка, Екатеринбург



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