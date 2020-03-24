04 Октября 2020
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Общество Курганская область
Татьяна Осина (2020) | Фото: Накануне.RU

Главврач Курганского перинатального центра: "Дети являются высшим приоритетом государственной политики в стране"

22 апреля вся страна будет голосовать за принятие поправок в Конституцию РФ. Главный врач Курганского областного перинатального центра Татьяна Осина высказалась насчет тех поправок, которые касаются семейных ценностей.

"Я думаю, что эти поправки очень важны. С 2018 года у нас в Российской Федерации стартовало "Десятилетие детства". Это программа предполагает массу различных мероприятий именно для поддержки детей, и мне думается, что та поправка в Конституцию, которая определяет, что дети являются высшим приоритетом государственной политики в стране, будет венец реализации той программы "Десятилетие детства" и самым главным ее достижением. Ведь, пожалуй, приоритет детства не закреплен ни в одной Конституции мира, а у нас это будет, и это здорово", - отметила Осина.

По ее мнению, в одной из поправок есть статья с положением о том, что в России брак – это союз мужчины и женщины, и забота о старшем поколении и о подрастающем поколении определены в одной из статей как приоритет.

"И то, что сегодня возвращается государству та функция, которая, может быть, в предыдущей Конституции как-то самоустранялась, это хорошо. Сегодня семья занимается воспитанием подрастающего поколения, но у нас дети большую часть времени проводят в детских коллективах – ясли, детский сад, школа, какие-то внешкольные кружки, занятия в музыкальных школах. И неправильно, если в этих учреждениях не будет выполняться воспитательная функция", - сообщила Накануне.RU свое мнение Осина.

Главврач считает, что дети должны воспитываться однозначно так, как это будет определено государственной политикой.

"Мы все должны постараться прийти к тому, чтобы, если мы утратили семейные ценности как-то, то чтобы они вернулись. Все-таки должна быть снова в России семья, где несколько поколений вместе – пусть даже не в одном доме, но они должны жить рядом – в одном поселке, в одном городе, когда и старики под присмотром, и дети пенсионерами присматриваются в то время, когда мама и папа зарабатывают на жизнь. И если это будет действительно закреплено конституционно, то забота о подрастающем поколении будет в наших руках. Я думаю, что тем самым мы вернем те семейные ценности, которые мы немножечко подрастеряли в пути", - отметила Татьяна Осина.

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Главврач Курганского перинатального центра: "Дети являются высшим приоритетом государственной политики в стране"

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Теги: Татьяна Осина, Перинатальный центр, Курган, Конституция, поправки, семья, дети



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