Только 8% российских школ продолжают обучение в обычном режиме – Минпросвещения

83,5% российских школ в начале этой недели ушли на каникулы. В 16,5% школ продолжается дистанционное обучение, и только 8,1% школ работают в обычном режиме, дети ходят на занятия. Таковы данные Минпросвещения, их приводит глава ведомства Сергей Кравцов.

Он отметил, что в тех школах, которые не стали переходить на "дистанционку", мониторят соблюдение санитарных норм.

"После недели каникул, в тех регионах, где дети сейчас отдыхают, должны начаться занятия, организованные в дистанционном формате, - отметил Кравцов. - Особое наше внимание обращено к родительскому сообществу: активно работают наши консультационные центры поддержки родителей, их в стране сегодня свыше 160. Мы делаем всё, для того чтобы родители обладали полной информацией о происходящем и о возможностях образовательной системы. И мы находим понимание с их стороны, ведь важность и необходимость всех предпринимаемых шагов продиктована, прежде всего, заботой о здоровье детей. Напомню, что их в наших школах около 16,5 млн".