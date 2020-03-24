04 Октября 2020
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Образование
карантин, школа (2016) | Фото: zdolbuniv.com

Только 8% российских школ продолжают обучение в обычном режиме – Минпросвещения

83,5% российских школ в начале этой недели ушли на каникулы. В 16,5% школ продолжается дистанционное обучение, и только 8,1% школ работают в обычном режиме, дети ходят на занятия. Таковы данные Минпросвещения, их приводит глава ведомства Сергей Кравцов.

Он отметил, что в тех школах, которые не стали переходить на "дистанционку", мониторят соблюдение санитарных норм.

"После недели каникул, в тех регионах, где дети сейчас отдыхают, должны начаться занятия, организованные в дистанционном формате, - отметил Кравцов. - Особое наше внимание обращено к родительскому сообществу: активно работают наши консультационные центры поддержки родителей, их в стране сегодня свыше 160. Мы делаем всё, для того чтобы родители обладали полной информацией о происходящем и о возможностях образовательной системы. И мы находим понимание с их стороны, ведь важность и необходимость всех предпринимаемых шагов продиктована, прежде всего, заботой о здоровье детей. Напомню, что их в наших школах около 16,5 млн".

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Только 8% российских школ продолжают обучение в обычном режиме – Минпросвещения

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Теги: школа, каникулы, минпросвещения, обучение, коронавирус, карантин, коронавирус в россии



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