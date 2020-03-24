Польша не пропустила российскую помощь для Италии

Польша отказалась открыть свое воздушное пространство для российских самолетов с гуманитарной помощью для Италии, где бушует эпидемия коронавируса. Об этом в Twitter сообщил сенатор Алексей Пушков.

Он назвал это подлостью на уровне государственной политики.

"Помощь шла в страну-союзницу Польши по ЕС и НАТО. России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем", – подчеркнул Пушков.

В итоге самолетам ВКС России пришлось лететь в Италию через Сочи, что значительно удлинило маршрут. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отметила выходку Польши как одно из доказательств кризиса в ЕС.

Россия помогает Италии оборудованием, медикаментами, помощью врачей.