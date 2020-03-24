04 Октября 2020
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Общество ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк (2019) | Фото:

В ДНР с подозрением на коронавирус госпитализирован 71 человек

В ДНР отрицают наличие официально зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19. При этом с подозрением на инфекцию госпитализирован 71 человек, в том числе четверо детей. "У половины из них уже был взяты тесты, и мы получили отрицательный результат", - заявила журналистам министр здравоохранения самопровозглашенной республики Ольга Долгошапко.

Еще 247 человек находятся на самоизоляции, передает РИА Новости.

Сегодня же минздрав ДНР опубликовал заявление в связи с появлением сообщений об умершей от коронавируса пациентке. "Все госпитализированные пациенты находятся под постоянным наблюдением медицинских работников и получают высококвалифицированную медицинскую помощь", - заявили в ведомстве.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял о 12 коронавирусных больных в ДНР. Украина полностью закрыла границу с непризнанными республиками – даже для своих граждан. Россия сначала закрыла границу для жителей ДНР и ЛНР, не имеющих российского гражданства, но позже эта норма была отменена.

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В ДНР с подозрением на коронавирус госпитализирован 71 человек

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Теги: днр, коронавирус, госпитализация



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