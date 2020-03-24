На Ямале дебаты и предварительное голосование "Единой России" пройдут онлайн

На Ямале предварительное голосование "Единой России" и дебаты перед ним из-за коронавируса пройдёт онлайн, сообщили Накануне.RU в партии.

Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования зарегистрировал 59 участников. Шесть заявлений находятся на рассмотрении. Заявки принимаются для участия в предварительном голосовании для выдвижения на выборах депутатов регионального заксобрания.

Секретарь регионального отделения партии власти Алексей Ситников отметил, что в этом году предварительное голосование будет проходить только в онлайн-режиме.

"Все желающие смогут принять участие вне зависимости от того, есть возможность лично прийти на избирательный участок или нет. Дебаты также будут проходить в онлайн-формате через видеопрезентации в социальных сетях", – рассказал Ситников.