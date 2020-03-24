В РФС рассказали о судьбе финала Кубка России в Екатеринбурге, где ввели ограничения из-за коронавируса

В Российском футбольном союзе пока не планируют менять время и место финального матча Кубка страны из-за ситуации со вспышкой коронавируса.

Напомним, на минувшей неделе на основании решения бюро исполкома РФС до 10 апреля были приостановлены игры Российской Премьер-лиги. Мера принята с целью предотвращения распространения COVID-19. Также на неопределенный срок отложена встреча Кубка России между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом".

Финальный матч Кубка страны запланирован на 13 мая на стадионе "Екатеринбург-Арена". После приостановки чемпионата болельщики стали задаваться вопросом: может ли в сложившихся обстоятельствах быть принято решение о переносе главного матча на другую дату и другой стадион?

Накануне.RU обратилось в Российский футбольный союз с просьбой прокомментировать ситуацию. Там отметили, что в данном случае будут действовать в соответствии с распоряжением властей. Пока решения о переносе времени или места финала нет.

"О решениях, принятых в отношении матчей Кубка России или других соревнований РФС, вы сможете узнавать на официальном сайте организации", - пояснили в союзе.

Напомним, в данный момент из-за вспышки коронавируса в Свердловской области действует ряд ограничений, в том числе на проведение массовых мероприятий, к которым относятся и спортивные матчи.