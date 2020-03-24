04 Октября 2020
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Александр Малькевич (2018) | Фото:wikipedia.org

Малькевич призвал сурово наказывать за глумление над памятью о Победе

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал вводить жесткие меры наказания за глумление над памятью о Великой Отечественной войне. Так он прокомментировал случай в одном из ресторанов Иркутска, сообщается на сайте ОП.
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По его словам, в хорошем ресторане предлагается "победное" меню бизнес-ланча, где фотографии героев соответствуют определенным блюдам. Так, под снимком Зои Космодемьянской предлагается "салат с жареным мясом и душистыми огурчиками слабого посола" и др. А около фотографии Александра Матросова - "салат столичный с грудкой и вялеными томатами..."

Малькевич подчеркнул, что память о войне должна быть неприкасаемой. А подобные акции свидетельствуют о деградации.

"Мы боремся, отстаиваем свою страну, защищаем нашу историю, а такие акции рушат все вмиг", - сказал он.

Ранее Малькевич неоднократно призывал к ответственности за высказывания в интернете, которые провоцируют панику или другие деструктивные действия.

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Малькевич призвал сурово наказывать за глумление над памятью о Победе

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Теги: общественная палата, Великая Отечественная война, Победа



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