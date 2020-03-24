Малькевич призвал сурово наказывать за глумление над памятью о Победе

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал вводить жесткие меры наказания за глумление над памятью о Великой Отечественной войне. Так он прокомментировал случай в одном из ресторанов Иркутска, сообщается на сайте ОП.

По его словам, в хорошем ресторане предлагается "победное" меню бизнес-ланча, где фотографии героев соответствуют определенным блюдам. Так, под снимком Зои Космодемьянской предлагается "салат с жареным мясом и душистыми огурчиками слабого посола" и др. А около фотографии Александра Матросова - "салат столичный с грудкой и вялеными томатами..."



Малькевич подчеркнул, что память о войне должна быть неприкасаемой. А подобные акции свидетельствуют о деградации.



"Мы боремся, отстаиваем свою страну, защищаем нашу историю, а такие акции рушат все вмиг", - сказал он.

Ранее Малькевич неоднократно призывал к ответственности за высказывания в интернете, которые провоцируют панику или другие деструктивные действия.