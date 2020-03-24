Вратарь "Уфы" Беленов: Как можно работать до 65 лет, когда средняя продолжительность не многим больше?!

Вратарь футбольного клуба "Уфа" Александр Беленов высказался относительно пенсионного возраста в России.

В интервью порталу championat.com стража ворот башкирского клуба сообщил, что его маме (в результате пенсионной реформы, - прим.) прибавили 800 руб.

"Супер, страна развивается! Знаю, как непросто живётся простым людям в регионах. У мамы пенсия 14 тыс., а 7 тыс. - коммуналка. Вот тебе семёра, проживи на неё!", - сказал 33-летний вратарь.

Также Александр задался вопросом о том, "как можно работать до 65 лет, если средняя продолжительность жизни для мужчин немногим больше?!"

"То есть платишь всю жизнь пенсионный взнос, а потом помер. Ну отдайте эти деньги моей семье хотя бы, это же логично?", - сказал Беленов.

Добавим, что Александр Беленов начал свою карьеру в белгородском "Салюте", также выступал за московский "Спартак", краснодарскую "Кубань", махачкалинский "Анжи" и упомянутую "Уфу". Сыграл один матч за вторую сборную России в 2012 году. С 9 марта 2020 года Беленов стал действительным членом Клуба Льва Яшина, проведя 100-й матч на ноль за карьеру.