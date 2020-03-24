На "карантине для пенсионеров" могут оказаться почти 2 миллиона москвичей

В Москве на "карантин для пенсионеров" могут сесть с 26 марта почти 2 млн человек. По данным городского департамента труда и социальной защиты населения, в столице проживает почти 1,8 млн человек старше 65 лет, большинство из них должно будет перейти на самоизоляцию.

Исключение будет сделано для пенсионеров, являющихся руководителями, работников здравоохранения и сотрудников, чья работа жизненно важна для функционирования предприятий и организаций (это к вопросу о том, выйдут ли на карантин некоторые члены правительства).

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым людям и попросил их не выходить без необходимости из дома, поскольку они являются группой риска по коронавирусу. В случае необходимости продукты и лекарства им будут доставлять волонтеры и соцработники, также пожилые люди получат выплаты за пребывание на карантине – 4 тыс. руб. за весь период.