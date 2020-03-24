На карантине из-за COVID-19 оказались 20% населения Земли

Примерно 20% жителей планеты или 1,7 млрд человек находятся в изоляции с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом превысило 378 тысяч, более 16,5 тысяч человек погибли.

Газета отмечает, что грядет критически важная неделя в борьбе с коронавирусом.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, чтобы достигнуть порога в первые 100 тыс. случаев, COVID-19 потребовалось 67 дней, а рост на последние 100 тыс. случаев был отмечен всего за четыре дня.

Ранее глава глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса ускоряется, победить ее поможет социальное дистанцирование и самоизоляция.

Напомним, накануне всеобщий карантин на три недели объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В то же время с китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки коронавируса COVID-19, частично снимают изоляцию. Еще на прошлой неделе был зафиксирован первый день с начала эпидемии, на который не пришлось ни единого случая заболевания коронавирусом у местных жителей.