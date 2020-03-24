04 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

"Это Россия…" Пробы на коронавирус в лабораторию Екатеринбурга доставляют без спецодежды

С января 2020 г. екатеринбургская лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", помимо работы в санитарно-химическом и вирусологическом блоках, начала проводить лабораторную диагностику на выявление нового коронавируса COVID-19 у пациентов по всему региону. Сегодня для журналистов организовали пресс-тур в эту лабораторию.

По словам заместителя главного врача центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Ирины Чистяковой, именно сюда для первичной проверки свозят пробы предположительно зараженных новым коронавирусом уральцев. Поставка осуществляется круглосуточно в специальных контейнерах водителями "скорой помощи" и врачами-терапевтами из разных городов.

Сотрудник одного из медицинских учреждений Верхней Пышмы сегодня привез анализы в екатеринбургскую лабораторию, при этом на нем не было ни перчаток, ни маски, ни какой-либо еще защитной одежды. На вопрос от корреспондента Накануне.RU, не страшно ли ему перевозить опасные для жизни пробы без спецэкипировки, медработник ответил вкрадчиво: "Мы все живем в России...".

Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Также журналист Накануне.RU стал свидетелем того, как еще несколько сотрудников медучреждений городов Среднего Урала привозили в лабораторию пробы для выявления коронавируса, и ни у одного из них не было спецодежды (разве что маска).

Ирина Чистякова пояснила нам философское изречение пышминского медработника - она заявила об абсолютной герметичности контейнеров, а значит, и полной безопасности перевозки.

Медицинские анализы(2020)|Фото: Накануне.RU

"Пробы упакованы с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности. Они перевозятся в термоконтейнере, это тройной контур: пробирка от одного пациента находится в отдельном зип-пакете, который, в свою очередь складывается во впитывающий материал на случай разлива, а далее идет спецконтейнер. По сути это термос, а внутри еще и пакеты", - сказала она.

Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

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"Это Россия…" Пробы на коронавирус в лабораторию Екатеринбурга доставляют без спецодежды

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Теги: Коронавирус, анализы, проба, лаборатория ФБУЗ



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