В Челябинской области усилят контроль за жителями, находящимися в режиме самоизоляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с начальником регионального управления МВД России Андреем Сергеевым поставил задачу усилить контроль за гражданами, находящимися в режиме самоизоляции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор напомнил, что В Челябинской области один подтвержденный случай заоблевания коронавирусом, также несколько человек госпитализировано с подозрением на инфекцию.

"Хочу сказать о том, что этих случаев могло не быть, если бы люди, которые возвращаются из-за границы, относились ответственно к своему здоровью, здоровью окружающих. Нужно посмотреть правовые основания, не было ли здесь нарушено законодательство административное и, возможно, даже уголовное. Прошу обратить на это внимание и дать правовую оценку этим действиям", - подчеркнул он.

Алексей Текслер обратил внимание на необходимость выстроить совместную работу с областным управлением Роспотребнадзора по контролю за людьми, которые находятся на карантине.

Андрей Сергеев рассказал, что ведомство в координации с Роспотребнадзором постоянно обменивается информацией о прибытии граждан из-за рубежа. Людей, направленных на самоизоляцию, будут проверять участковые. Нарушения режима чревато обращением в суд в порядке административной ответственности. В отношении гражданина, нарушившего ограничительные меры, будет проведена доследственная проверка.