В Прикамье с подозрением на коронавирус госпитализирована семейная пара

В Верещагинском районе семейная пара, вернувшаяся из-за границы, госпитализирована в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Информация об этом ранее появилась в местных СМИ. Сегодня ее официально подтвердила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

"Госпитализироваться они будут не в Пермь, а в Нытву, Очер либо в самом Верещагино, в зависимости от эпидпроцесса", - отметила Мелехова. Информация о заболевании пока не подтверждена.

Согласно информации оперштаба, в Пермском крае на сегодняшний день, по-прежнему, три подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. За текущие сутки не было выявлено новых случаев заболевания.