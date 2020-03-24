04 Октября 2020
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Градусник, таблетки, лекарства, медицинская маска, болезнь (2020) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье с подозрением на коронавирус госпитализирована семейная пара

В Верещагинском районе семейная пара, вернувшаяся из-за границы, госпитализирована в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Информация об этом ранее появилась в местных СМИ. Сегодня ее официально подтвердила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

"Госпитализироваться они будут не в Пермь, а в Нытву, Очер либо в самом Верещагино, в зависимости от эпидпроцесса", - отметила Мелехова. Информация о заболевании пока не подтверждена.

Согласно информации оперштаба, в Пермском крае на сегодняшний день, по-прежнему, три подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. За текущие сутки не было выявлено новых случаев заболевания.

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В Прикамье с подозрением на коронавирус госпитализирована семейная пара

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Теги: коронавирус, заболевание, подозрение, covid-19



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