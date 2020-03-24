Правительство проверит, не растут ли тарифы на связь из-за перехода россиян на удалёнку

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи проверить цены на мобильную связь и интернет в связи с частичным переходом россиян на работу из дома. Об этом говорится в соответствующем распоряжении премьер-министра на сайте кабмина.

25 марта министерство должно будет доложить о результатах проверки.

Вероятно, в правительстве опасаются, что из-за возросших нагрузок на сети будут повышаться тарифы. Росту нагрузок в дальнейшем будет способствовать и бесплатный доступ к избранным интернет-ресурсам, который россиянам пообещал Путин (а также Мишустин, его подчиненные, Госдума и т.д.). Операторы между тем предупреждают, что бесплатный доступ придется организовывать из кармана все тех же пользователей, эксперты оценивают потенциальный рост тарифов в 20%.

Между тем, в Европе ряд сервисов, например, платформа YouTube и стриминговый сервис Netflix были вынуждены снизить качество видео из-за возросшей нагрузки на сети: европейцы не просто перешли на работу из дома – они сидят на жестком карантине.