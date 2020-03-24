Госпитализирован главврач одной из пермских больниц - подозревают коронавирус

В Перми попал под наблюдение коллег главный врач одной из клиник, сообщили Накануне.RU в краевом минздраве.

Напомним в Прикамье – трое больных, у которых подтверждён коронавирус. Состояние у них "лёгкое", вскоре их выпишут. На изоляции – 1,9 тыс. человек, положительных результатов анализов ни у кого из них нет. Ситуация стабильная.

"С подозрением на коронавирус госпитализирован главврач одной из больниц Перми. Под наблюдение он взят после возвращения из заграничного отпуска. Проводятся дополнительные исследования. Список тех, с кем он контактировал после возвращения, установлен. Они находятся на карантине", - уточнили в министерстве.

Ранее на заседании думы Перми министр здравоохранения края Оксана Мелехова заявила, что врачам, которые занимаются лечением коронавирусных пациентов, положены дополнительные выплаты. Федеральные власти выделили транш в 10,3 млрд руб.