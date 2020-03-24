В Свердловской области спасли 350 рыбаков, уплывших на отколовшейся льдине

Спасательная операция на Белоярском водохранилище в Свердловской области завершена.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром около 200 рыбаков унесло на отколовшейся льдине. На место отправились спасатели.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в итоге оказалось, что на льдине уплыли 350 рыбаков. Всех их эвакуировали специалисты, а сама операция продолжалась чуть более часа.

"Пострадавших нет, все рыбаки доставлены на берег", - отметили в ведомстве.

Там напомнили любителям рыбалки, что выход на весенний лед крайне опасен для жизни.