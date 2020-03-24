Труп задушенной екатеринбурженки Яны Смирновой пролежал в лесу месяц

Стали известны новые подробности убийства екатеринбурженки Яны Смирновой.

Как рассказал источник Накануне.RU в правоохранительных органах, тело девушки пролежало в лесополосе в районе города Заречного почти месяц. Девушка пропала еще в конце февраля.

Также, как стало известно, ранее Смирнова была судима за кражу. Тело нашли в лесополосе города Заречный, а не в деревне, как сообщалось ранее. Екатеринбурженка была задушена.

Уроженец Узбекистана, подозреваемый в удушении 19-летней девушки, работник автомойки, проживал на улице Щорса и забрал Яну на машине марки "Хэндай Солярис" от дома на улице Тверитина. Однако, домой на Вторчермет он ее не отвез, а убил и выкинул тело в лесополосу. Ранее подозреваемый работал в одной из служб такси.

24 марта 31-летнего молодого человека отправили в СИЗО до 13 мая. Как сообщалось, выходец из Средней Азии был влюблен в Яну и убил из-за ревности.