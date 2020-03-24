Олег Кувшинников в прямом эфире интернета пообщается с вологжанами

Сегодня, 24 марта, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников проведет очередной прямой эфир в рамках уже ставшего традиционным в регионе интерактивного проекта «Поокаем в сети», передает корреспондент Накануне.RU.

Диалог состоится на площадке социальной сети «ВКонтакте», начало онлайн-трансляции в 18:30 местного времени.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, следить за диалогом можно будет по адресу : https://vk.com/vologda?w=wall-24699245_227058.

Предыдущий диалог губернатор провел в сети "Одноклассники". "Кроме того, мы опробовали новый формат прямого взаимодействия с аудиторией, организовав пресс-конференцию на платформе «Инстаграма», прямо во время визита губернатора в один из районов, - рассказал пресс-секретарь губернатора области Алексей Пономарев.

" Мы стараемся постоянно чередовать площадки, чтобы пользователи разных социальных медиа имели возможность задать свой вопрос главе региона и получить ответ из первых уст. Статистика просмотров свидетельствует, что интерес к подобного рода мероприятиям только возрастает", - сообщил пресс-секретарь губернатора.

Сегодняшний эфир станет уже 19-м, с марта 2020 года прямые эфиры также проводят начальники профильных департаментов правительства Вологодской области. В частности, на вопросы вологжан уже отвечали руководители департамента здравоохранения Сергей Бутаков и департамента культуры и туризма Владимир Осиповский.