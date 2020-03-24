Олег Кувшинников в прямом эфире интернета пообщается с вологжанами

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Северо-Западный ФО Вологодская область
скрин,vk.com/vologda, олег кувшинников, губернатор вологодской области (2020) | Фото: скрин,vk.com/vologda

Олег Кувшинников в прямом эфире интернета пообщается с вологжанами

Сегодня, 24 марта, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников проведет очередной прямой эфир в рамках уже ставшего традиционным в регионе интерактивного проекта «Поокаем в сети», передает корреспондент Накануне.RU.

Диалог состоится на площадке социальной сети «ВКонтакте», начало онлайн-трансляции в 18:30 местного времени.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, следить за диалогом можно будет по адресу : https://vk.com/vologda?w=wall-24699245_227058.

олег кувшинников, вологодская область, посидим поокаем(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Предыдущий диалог губернатор провел в сети "Одноклассники". "Кроме того, мы опробовали новый формат прямого взаимодействия с аудиторией, организовав пресс-конференцию на платформе «Инстаграма», прямо во время визита губернатора в один из районов, - рассказал пресс-секретарь губернатора области Алексей Пономарев.

" Мы стараемся постоянно чередовать площадки, чтобы пользователи разных социальных медиа имели возможность задать свой вопрос главе региона и получить ответ из первых уст. Статистика просмотров свидетельствует, что интерес к подобного рода мероприятиям только возрастает", - сообщил пресс-секретарь губернатора.

Сегодняшний эфир станет уже 19-м, с марта 2020 года прямые эфиры также проводят начальники профильных департаментов правительства Вологодской области. В частности, на вопросы вологжан уже отвечали руководители департамента здравоохранения Сергей Бутаков и департамента культуры и туризма Владимир Осиповский.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Олег Кувшинников в прямом эфире интернета пообщается с вологжанами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: олег кувшинников, прямой эфир, в контакте, вопросы вологжан



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети