ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку, которая работала в 11 регионах

ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в 11 субъектах Российской Федерации.

Банда занималась продажей краденых данных кредитных и расчетных карт российских и иностранных банков.

По данным пресс-службы ведомства, преступники создали 90 фейковых интернет-магазинов, которые использовали для хищения денежных средств с банковских счетов.

В ходе спецоперации задержаны более 30 членов банды. В ходе обысков изъято более 1 млн долларов, 3 млн рублей, а также огнестрельное (нарезное) оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты.

Ранее Министерство внутренних дел России поддержало инициативу банков о блокировке карт на срок до 30 рабочих дней из-за подозрительных операций. Новый механизм даст возможность банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками. Сейчас это возможно только в момент списания из банка отправителя. Но чаще всего клиент о хищении узнает лишь постфактум, когда средства уже списаны с его счета.