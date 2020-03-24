Эпидемия коронавируса может принести жителям Украины неожиданную пользу

Из-за эпидемии коронавируса на Украине все забыли о вещах, которые еще недавно казались очень важными, но на самом деле никому не нужны. Об этом в ироничной манере написал украинский журналист Вячеслав Чечило.

По его словам, люди перестали обращать внимание, на каком языке разговаривает врач, хотя зачастую "свидомые" украинцы закатывают публичные скандалы из-за того, что врач говорит по-русски. Также больше не спорят, как правильно: паска или кулич. Уже не поют украинский гимн, не обновляют скандальный сайт "Миротворец" с перечнем "врагов Украины".

"Более того, мы стыдливо делаем вид, что не замечаем, как принимаем помощь от коммунистического Китая. Все, за что мы боролись 6 лет, стало не важным и никому не нужным", - написал Чечило.

Отметим, что из-за эпидемии коронавируса на Украине даже могут отменить ряд норм беспощадной украинизации. Соответствующие предложения могут внести в законопроект "О борьбе с экономическими последствиями распространения коронавируса" и принять на внеочередном заседании Рады 26 марта.

В частности, могут отменить языковые квоты на телевидении, показывать иностранный продукт, в том числе российский, как самый популярный в стране, приостановить действие статьи закона о кинематографии, которая запрещает демонстрировать фильмы, направленные "против независимости Украины, распространяют российскую или коммунистическую пропаганду". То есть из-за карантина власти могут пойти на снижение идеологического давления на собственное население. Но будет ли принято такое решение, пока неясно.

Напомним, Украина на карантине с 12 марта. А с 24 марта гражданам запрещено покидать страну с туристической целью.