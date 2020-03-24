Уволился глава Кунгура, которого принудительно отправили на карантин после поездки в ОАЭ

Глава Кунгура Сергей Гордеев, который после возвращения из ОАЭ принудительно был отправлен на карантин, подал в отставку, сообщает "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на свой источник.

Напомним, Гордеева направили на домашнюю изоляцию после возвращения из ОАЭ, куда он летал в отпуск. Распоряжение изолировать мэра якобы отдал врио губернатора Дмитрий Махонин. Также он будто бы потребовал решить вопрос с исполняющим обязанности главы Кунгура из-за того, что Гордеев нарушил рекомендации о запрете для чиновников на поездки в другие страны.

Мэр якобы написал заявление об увольнении 23 марта. Теперь депутатам предстоит утвердить и.о. На этот пост якобы претендуют глава Кунгурского района Вадим Лысанов, бывший вице-спикер краевого заксобрания Лилия Ширяева и депутат краевого парламента, председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин.

Официально подтвердить отставку к моменту публикации не удалось, однако на сайте мэрии как раз 23 марта опубликована новость о том, что "в течение ближайших двух недель исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Олег Лихачев".

"Причина – в том, что глава города Сергей Гордеев 14 дней будет находиться на карантине из-за того, что он вернулся из-за границы. Работа в администрации идет в плановом режиме – Гордеев трудится удалённо и находится в курсе всех событий", - сообщили Накануне.RU в мэрии.