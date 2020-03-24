04 Октября 2020
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Общество Свердловская область
трамвай, Нижний Тагил (2018) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле решили отказаться от бумажных проездных в общественном транспорте

МУП "Тагильский трамвай" готовится к выпуску пластиковых транспортных карт, а бумажные проездные билеты исчезнут. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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По данным мэрии, с помощью пластикового проездного горожане смогут оплачивать проезд во всех трамваях безналичным способом. Сейчас пассажиры могут купить проездной только в бумажном виде - на месяц, полмесяца и на один день.

Оплачивать проезд транспортной картой можно будет даже повременно: все, кто приобретет пластиковый аналог, получат возможность пересаживаться на трамваи других маршрутов в течение определенного времени при оплате разовой поездки. Также появится возможность выбрать любой вариант проездных, разновидности которых в дальнейшем будут увеличиваться.

Как отмечают в администрации, у новой карты пока нет названия, его может предложить любой желающий.

"В вариантах должно быть отражено назначение карты - оплата проезда в трамвае и причастность к городу", - добавил директор МУП "Тагильский трамвай" Игорь Темнов.

Как сообщало Накануне.RU, с прошлого года в трамваях Нижнего Тагила появилась возможность безналичной оплаты проезда.

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В Нижнем Тагиле решили отказаться от бумажных проездных в общественном транспорте

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Теги: проездные, трамваи, Нижний Тагил



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