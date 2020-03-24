04 Октября 2020
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Пермская городская дума, дума Перми (2015) | Фото: gorodperm.ru

Депутаты пермской гордумы утвердили Сергея Касаткина в должности первого замглавы

Депутаты пермской гордумы на сегодняшнем заседании утвердили кандидатуру бывшего первого заместителя главного управляющего директора "НОВОГОР-Прикамье" Сергея Касаткина на должность первого заместителя главы города, передает корреспондент Накануне.RU.

"Уверен, что Сергей Валерьевич принесет пользу городской команде. Он сосредоточится на вопросах инвестиционного бюджета, национальных проектов, а также подготовке к 300-летию Перми. Прошу поддержать его кандидатуру", - заявил глава Перми Дмитрий Самойлов, представляя Сергея Касаткина депутатам.

Напомним, новый замглавы будет курировать исполнение в Перми национальных проектов, а также синхронизацию плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города с национальными проектами. Под его кураторство попадают департамент планирования и мониторинга, департамент имущественных отношений, департамент экономики и промышленной политики.

Во время заседания Сергей Касаткин пообещал сохранить ранее определенные приоритеты по развитию Перми.

Кандидатуру Сергея Касаткина поддержал 31 депутат, один воздержался.

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Депутаты пермской гордумы утвердили Сергея Касаткина в должности первого замглавы

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Теги: Сергей Касаткин, замглавы, Дмитрий Самойлов, депутаты



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