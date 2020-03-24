Челябинская гордума перешла на дистанционный режим работы из-за коронавируса

Челябинская городская дума с 24 марта переходит на дистанционный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Заседания комиссий и гордумы, которое запланировано на 31 марта, будут проводиться путем заочного голосования.

Напомним, в Челябинской области подтвержден только один случай заболевания коронавирусом COVID-19. Он был выявлен у жителя Миасса, который вернулся из Испании. Болезнь у южноуральца протекает в легкой форме.

Вчера стало известно, что еще у четырех человек установлен условно положительный результат на коронавирус. Трое - это члены одной семьи. Четвертый человек – сотрудница фирмы заразившегося мужчины. Их анализы направлены в Новосибирск, результатов пока нет.

Сегодня условно положительный результат на коронавирус был установлен еще у двух человек. Это мужчина, вернувшийся из Великобритании, и женщина - из Чехии.