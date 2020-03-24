Врачи из Прикамья, работающие с коронавирусными больными, получат допвыплаты из федерального бюджета

Врачам, которые занимаются лечением коронавирусных пациентов, положены дополнительные выплаты. Федеральные власти выделили транш в размере 10,3 млрд руб. Об этом на сегодняшнем заседании пермской гордумы сообщила министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Как только поступит порядок расходования, готовы выплачивать", - прокомментировала министр, заявив, что сейчас ведется отдельный учет работы таких специалистов.

Напомним в Прикамье, трое больных, у которых подтвержден коронавирус, "легкие", выздоровление скоро наступит, они будут выписаны. На изоляции – 1,9 тыс. человек, положительных результатов анализов ни у кого из них нет. Ситуация стабильная.