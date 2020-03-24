04 Октября 2020
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Общество В России Москва
деньги 100 рублей банкнота банкомат (2006) | Фото: Накануне.ru

ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу и прием купюр в банкоматах с режимом рециркуляции

ЦБ рекомендовал банкам по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, которые работают на прием наличных. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Такие меры рекомендуется принять в целях профилактики коронавируса COVID-19.

"Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке", - поясняют в ЦБ. Поэтому никто не поручится, что клиент, получивший деньги, не возьмет себе купюры предыдущего клиента с коронавирусом.

Дезинфицировать сами деньги не будут, но их рекомендовано выдержать в банке в течение срока, гарантирующего гибель вируса.

Кроме того, предлагается регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а также банкоматов и терминалов, расположенных в помещениях кредитной организации и, по возможности, за ее пределами.

Также ЦБ рекомендовал банкам увещевать клиентов, рассказывая о преимуществах безналичного расчета в условиях эпидемии коронавируса.

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ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу и прием купюр в банкоматах с режимом рециркуляции

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Теги: рекомендации, коронавирус, профилактика, цб, банкомат



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