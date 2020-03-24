Организованных туристов пообещали вернуть в Россию до конца марта

Все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся в РФ до 31 марта. Об этом сообщает Ростуризм.

Тем, кто путешествует самостоятельно и сталкиваются с проблемами при возвращении домой, будут помогать Ростуризм, Росавиация и МИД.

Неделю назад сообщалось, что за рубежом находится около 100 тыс. российских организованных туристов, большая часть – в странах юго-восточной Азии, Карибского бассейна и в Турции.

На сегодняшний день число организованных российских путешественников за рубежом сократилось почти вдвое - до 57,8 тыс. человек.

В Ростуризме ранее рекомендовали туристам сообщить о своем местонахождении и состоянии в консульство или посольство, а также держать связь с туроператорами и авиакомпаниями.

Также сообщалось, что Ростуризмом совместно с российскими туроператорами, в управлении которых находятся чартерные авиакомпании, прорабатывается вопрос организации спецрейсов для возврата наших граждан из Марокко и Филиппин.