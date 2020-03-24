04 Октября 2020
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Общество В России
туризм, карта, чемодан (2016) | Фото: arks-org.ru

Организованных туристов пообещали вернуть в Россию до конца марта

Все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся в РФ до 31 марта. Об этом сообщает Ростуризм.

Тем, кто путешествует самостоятельно и сталкиваются с проблемами при возвращении домой, будут помогать Ростуризм, Росавиация и МИД.

Неделю назад сообщалось, что за рубежом находится около 100 тыс. российских организованных туристов, большая часть – в странах юго-восточной Азии, Карибского бассейна и в Турции.

На сегодняшний день число организованных российских путешественников за рубежом сократилось почти вдвое - до 57,8 тыс. человек.

В Ростуризме ранее рекомендовали туристам сообщить о своем местонахождении и состоянии в консульство или посольство, а также держать связь с туроператорами и авиакомпаниями.

Также сообщалось, что Ростуризмом совместно с российскими туроператорами, в управлении которых находятся чартерные авиакомпании, прорабатывается вопрос организации спецрейсов для возврата наших граждан из Марокко и Филиппин.

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Организованных туристов пообещали вернуть в Россию до конца марта

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Теги: туристы, коронавирус, россия



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