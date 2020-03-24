04 Октября 2020
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Экономика В России Москва
аптека, спирт, лекарства (2014) | Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Производители дезинфекторов пожаловались на рост цен на спирт в 3,5 раза

Производители дезинфицирующих средств готовы сохранять цены на прежнем уровне, но себестоимость их продукции растет. Об этом на заседании комитета СФ по соцполитике заявил сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков. Он отметил, что производители дезинфекторов жалуются на поставщиков сырья, в частности, спирт, который находится в основе почти всех таких средств, подорожал для них с 85 руб. до 300 руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Сенатор отметил, что поставщики сырья при этом не попадут под новый закон о фиксировании цен на медизделия и лекарства в случаях ЧС. Как раз этот документ, ранее одобренный в Госдуме, и рассматривал комитет (и одобрил). Согласно законопроекту, ответственные ведомства (ФАС, Минпромторг и т.д.) в случае ЧС (например, эпидемии) будут мониторить цены на лекарства и медизделия в течение 30 дней. Если за это время цены будут расти более, чем на 30%, правительство имеет право их заморозить (не более, чем на 90 дней).

В комитете затруднились ответить, как будут решаться такие проблемы производителей, пока, вероятно – в ручном режиме (готовность рассмотреть конкретную проблему со спиртом выразили сам комитет и межведомственная рабочая группа, также производителям посоветовали обращаться в Минпромторг).

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Производители дезинфекторов пожаловались на рост цен на спирт в 3,5 раза

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, производство, дезинфекция, спирт



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