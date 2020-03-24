Двое жителей Екатеринбурга заявились в ресторан с пистолетом и мачете

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
В Екатеринбурге росгвардейцы задержали двух молодых людей, у которых при себе находился арсенал оружия (2020) | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Двое жителей Екатеринбурга заявились в ресторан с пистолетом и мачете

В Екатеринбурге задержали двух молодых людей. При себе у них был целый арсенал оружия.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, поздно вечером 23 марта поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в ресторане быстрого питания на улице Челюскинцев. На место в срочном порядке был направлен наряд вневедомственной охраны.

Оказалось, что в зал заведения вошли двое. Один из них достал из куртки два предмета: первых был похож на пистолет, второй - на нож-мачете. Увидев это, администратор точки общепита нажала на тревожную кнопку. А странные посетители сделали заказ и спокойно ушли.

Когда стражи порядка прибыли по адресу, молодые люди зачем-то возвращались в ресторан. Увидев росгвардейцев, они бросились бежать в разные стороны, но скрыться им не удалось.

В Екатеринбурге росгвардейцы задержали двух молодых людей, у которых при себе находился арсенал оружия(2020)|Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Задержанными оказались двое местных жителей 1993 и 2001 годов рождения: старший уже имел проблемы с законом и неоднократно привлекался за мелкое хулиганство. В ходе досмотра в рукаве куртки 26-летнего молодого человека был обнаружен предмет, похожий на нож длиной около 40 сантиметров. А в левом кармане кофты лежала вещь, крайне напоминающая пневматический пистолет.

У его 18-летнего товарища нашли некий предмет, внешне похожий на кастет. Задержанные были доставлены в дежурную часть полиции для разбирательства. Является ли все изъятое оружием, покажет экспертиза.

В Екатеринбурге росгвардейцы задержали двух молодых людей, у которых при себе находился арсенал оружия(2020)|Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Двое жителей Екатеринбурга заявились в ресторан с пистолетом и мачете

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: оружие, ресторан, Росгвардия, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети