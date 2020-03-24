Двое жителей Екатеринбурга заявились в ресторан с пистолетом и мачете

В Екатеринбурге задержали двух молодых людей. При себе у них был целый арсенал оружия.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, поздно вечером 23 марта поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в ресторане быстрого питания на улице Челюскинцев. На место в срочном порядке был направлен наряд вневедомственной охраны.

Оказалось, что в зал заведения вошли двое. Один из них достал из куртки два предмета: первых был похож на пистолет, второй - на нож-мачете. Увидев это, администратор точки общепита нажала на тревожную кнопку. А странные посетители сделали заказ и спокойно ушли.

Когда стражи порядка прибыли по адресу, молодые люди зачем-то возвращались в ресторан. Увидев росгвардейцев, они бросились бежать в разные стороны, но скрыться им не удалось.

Задержанными оказались двое местных жителей 1993 и 2001 годов рождения: старший уже имел проблемы с законом и неоднократно привлекался за мелкое хулиганство. В ходе досмотра в рукаве куртки 26-летнего молодого человека был обнаружен предмет, похожий на нож длиной около 40 сантиметров. А в левом кармане кофты лежала вещь, крайне напоминающая пневматический пистолет.

У его 18-летнего товарища нашли некий предмет, внешне похожий на кастет. Задержанные были доставлены в дежурную часть полиции для разбирательства. Является ли все изъятое оружием, покажет экспертиза.