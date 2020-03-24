В аукционе на пошив парадной формы для почетного караула в Челябинской области выявили нарушения

Главное контрольное управление Челябинска выявило нарушения при проведении тендера на пошив парадной формы для почетного караула.

Как ранее сообщило Накануне.RU, 7 февраля министерство общественной безопасности Челябинской области объявило пять аукционов на пошив и поставку парадной формы для почетного караула с общей начальной ценой более 2,7 млн руб. В частности, необходимо поставить фуражки, сапоги, ремни, аксельбанты и белые перчатки. Всего планировалось закупить 105 комплектов. Стоимость одной фуражки должна была составить порядка 11 тыс. руб., пары сапог – 13 тыс. руб.

Депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин подсчитал стоимость фуражек и сапог завышенной и направил депутатский запрос в надзорные органы с просьбой проверить тендер.

"После нашего вмешательства в ситуацию в ходе тендера стоимость того же головного убора волшебных образом упала до 5 тыс. руб., благодаря чему были сэкономлены 600 тыс. бюджетных рублей! Нашу правоту подтвердили и в Главном контрольном управлении Челябинской области, где нашли нарушения ряда положений Закона о контрактной системе и Бюджетного кодекса РФ", – сообщил парламентарий.

В настоящий момент решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.