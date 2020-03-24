В Перми еще две лаборатории начнут проводить тесты на коронавирус

В Перми расширится список лабораторий, принимающих тесты на коронавирус, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент такую работу ведет центр гигиены и эпидемиологии.

Как сообщил сегодня на заседании пермской гордумы замруководителя управления Роспотребнадзора Александр Зомарев на этой неделе планируется подключить еще две медицинские организации — центр СПИД и краевую инфекционную больницу. Он отметил, что Пермь "прикреплена" к Москве.

"Сегодня действует двухэтапная система диагностики. Первый - предварительный. Он делается в крае. И подтверждение в двух центрах - "Вектор" и со вчерашнего дня это противочумный научно-исследовательский институт. Мы прикреплены со вчерашнего дня к Москве и все материалы будут направляться туда", - высказался Зомарев.

Напомним, трое больных, у которых подтвержден коронавирус, "легкие", выздоровление скоро наступит, они будут выписаны. На изоляции – 1,9 тыс. человек, положительных результатов анализов ни у кого из них нет. Ситуация стабильная.

Госпитализированы 32 человека с ОРВИ, анализы на коронавирус у них отрицательные. С 20 марта страны не делятся на потенциально опасные и нет. Все, кто возвращается в Россию из-за рубежа, считаются потенциально опасными