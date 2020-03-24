На Белоярском водохранилище унесло льдину с 200 рыбаками

В Свердловской области проводится спасательная операция на водохранилище.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, сегодня в 11 часов 15 минут поступил сигнал об отрыве льдины с рыбаками на Белоярском водохранилище. По предварительной информации, на льдине площадью в половину квадратного километра находится около 200 рыбаков.

По данным ведомства, угрозы жизни людей нет. В операции задействованы 18 человек - специалисты службы спасения из Заречного и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, а также три плавсредства.

Дополнительно на водохранилище уже выдвинулась группировка спасателей из Екатеринбурга.