04 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
рыбак подлёдный лов (2015) | Фото: Накануне.ru

На Белоярском водохранилище унесло льдину с 200 рыбаками

В Свердловской области проводится спасательная операция на водохранилище.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, сегодня в 11 часов 15 минут поступил сигнал об отрыве льдины с рыбаками на Белоярском водохранилище. По предварительной информации, на льдине площадью в половину квадратного километра находится около 200 рыбаков.

По данным ведомства, угрозы жизни людей нет. В операции задействованы 18 человек - специалисты службы спасения из Заречного и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, а также три плавсредства.

Дополнительно на водохранилище уже выдвинулась группировка спасателей из Екатеринбурга.

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На Белоярском водохранилище унесло льдину с 200 рыбаками

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Теги: рыбаки, льдина, операция, МЧС



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Развитие сюжета:

Ранее 24.03.2020 11:50 Мск В Свердловской области спасли 350 рыбаков, уплывших на отколовшейся льдине

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