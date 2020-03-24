В Чечне - первые случаи подозрения на коронавирус

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике выявлено три первых случая с подозрением на заражения коронавирусом.

Анализы пациентов отправлены в НЦ "Вектор" в Новосибирске для окончательного диагноза.

Глава ЧР на своей странице во "ВКонтакте" заявил, что принял решение закрыть все рестораны, кафе и места массового скопления людей.

Кадыров призвал людей не выходить из дома. На карантине в республике сейчас находятся больше 360 человек, которые побывали в странах с коронвирусом.

Ранее в Башкирии были зарегистрированы первые три случая заражения коронавирусом COVID-19.

Двое заболевших прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву. Все трое изолированы, их контакты отрабатываются.