Москвичка умерла не от коронавируса, а от терминальной стадии онкологии – оперштаб

Департамент здравоохранения Москвы и родственники 69-летней москвички, умершей в московской больнице, опровергли сообщения СМИ о том, что у женщины был коронавирус.

Напомним, о том, что предварительный анализ пациентки на коронавирус COVID-19 оказался положительным, сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на неназванный источник.

Теперь департамент здравоохранения и дочь погибшей говорят, что тест у женщины не был подтвержден, а скончалась она от онкологии – у нее была терминальная стадия рака.

"Со мной связывались. Нет, у нее не подтвержден (коронавирус). Она скончалась от рака. Она контактировала со мной, я просто приехала из неблагоприятной страны. У меня нет (коронавируса). Симптомов нет, тест отрицательный", - заявила telegram-каналу "Подъем" дочь погибшей.

" Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания. Женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны", - говорится в заявлении оперштаба столицы.