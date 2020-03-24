04 Октября 2020
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Общество В России Москва
кровати больница (2017) | Фото: Фонд святой Екатерины

Москвичка умерла не от коронавируса, а от терминальной стадии онкологии – оперштаб

Департамент здравоохранения Москвы и родственники 69-летней москвички, умершей в московской больнице, опровергли сообщения СМИ о том, что у женщины был коронавирус.

Напомним, о том, что предварительный анализ пациентки на коронавирус COVID-19 оказался положительным, сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на неназванный источник.

Теперь департамент здравоохранения и дочь погибшей говорят, что тест у женщины не был подтвержден, а скончалась она от онкологии – у нее была терминальная стадия рака.  

"Со мной связывались. Нет, у нее не подтвержден (коронавирус). Она скончалась от рака. Она контактировала со мной, я просто приехала из неблагоприятной страны. У меня нет (коронавируса). Симптомов нет, тест отрицательный", - заявила telegram-каналу "Подъем" дочь погибшей.

" Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического  заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания. Женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны", - говорится в заявлении оперштаба столицы.

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Москвичка умерла не от коронавируса, а от терминальной стадии онкологии – оперштаб

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, москва, смерть от коронавируса, онкология



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