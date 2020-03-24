В Свердловской области проверят систему оповещения населения на фоне вспышки коронавируса

Завтра, 25 марта, в муниципальных образованиях Свердловской области пройдет плановая проверка громкоговорящей связи системы оповещения населения. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

Система оповещения применяется в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Завтра специалисты проверят только громкоговорители, сирены включаться не будут.

Техническая проверка начнется в 11 часов. Как добавили в МЧС, в период ее проведения жителей просят не беспокоиться, не прерывать своих занятий и работ и с пониманием отнестись к плановому мероприятию.

В настоящее время в Свердловской области введен целый ряд ограничений из-за ситуации с коронавирусом. Официально в регионе зарегистрировано девять случаев заболевания.