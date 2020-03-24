В Прикамье трое больных коронавирусом скоро будут выписаны – все находятся в "лёгком" состоянии

Медики рассказали о состоянии больных коронавирусом прикамцев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Трое больных, у которых подтверждён коронавирус, "лёгкие", выздоровление скоро наступит, они будут выписаны. На изоляции – 1,9 тыс. человек, положительных результатов анализов ни у кого из них нет. Ситуация стабильная, наблюдаем всех пациентов. Госпитализированы 32 человека с ОРВИ, анализы на коронавирус у них отрицательные. С 20 марта страны не делятся на потенциально опасные и нет. Все, кто возвращается в Россию из-за рубежа, считаются потенциально опасными", - сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения края.

Если у самоизолированного человека появляются кашель или температура, следует вызвать врача на дом. В случае лёгкой формы заболевания его лечат на дому.

"Из врачей, контактировавших с теми, у кого есть коронавирус, два человека находятся под наблюдением. Результаты анализов у них отрицательные", - отметили медики.