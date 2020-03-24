За сутки вода в реке Тобол в районе Кургана поднялась на 6 сантиметров

В Кургане уровень воды в реке Тобол по данным на 8.00 24 марта составляет 31 см - за сутки вода поднялась на 6 см, днем ранее - на 8 см.

Синоптик-любитель Илья Винштейн считает, что в этом году не стоит ждать масштабного наводнения.

"Я ожидаю, что уровень Тобола в Кургане составит 440 см. Допустимая погрешность 70 см. Таким образом, уровень окажется в интервале от 370 до 510 см. Норма – 526 см. Неблагоприятное явление наступает после 700 см. Прогноз благоприятный. В 2019 году уровень был 348 см, что на 178 см ниже нормы", - написал синоптик в своем блоге.

Напомним, последнее серьезное наводнение было в 2016 году - тогда затопило участок шоссе Тюнина в районе старого поста ГАИ.