04 Октября 2020
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Общество В России Москва
городская больница №40, Екатеринбург (2020) | Фото: facebook.com/KonstantKiselev

СМИ сообщили о смерти 69-летней москвички с подозрением на коронавирус

О смерти 69-летней женщины, у которой подозревали коронавирус, сообщил "Московский комсомолец". Издание сообщает, что москвичка, якобы, была госпитализирована в 40-ю больницу в Москве с пневмонией, там ей сделали анализ на COVID-19. Предварительно диагноз подтвердился, в ожидании повторного теста из Новосибирска пациентку перевели в специализированное отделение, где она, по данным газеты, скончалась.

Пока не известно, точно ли коронавирус стал причиной смерти женщины. МК пишет, что женщина могла заразиться от дочери, недавно побывавшей в Португалии.

Официально власти столицы и оперштаб города пока не подтверждают эту информацию и не комментируют ее.

Пока по официальным данным в России нет погибших от коронавируса. Тем не менее, в некоторых статистических сводках, например, от центра медицинских исследований Университета Джонса Хопкинса указывается, что в РФ есть один погибший. Речь о 79-летней москвичке, у которой был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция", но вскрытие показало смерть от оторвавшегося тромба. Пневмония у нее протекала на фоне обострения ряда серьезных хронических заболеваний, в том числе сердечнососудистой системы.

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СМИ сообщили о смерти 69-летней москвички с подозрением на коронавирус

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Теги: коронавирус, covid-19, коронавирус в россии, заболевшие, смерть от коронавируса, москвичка, предварительный диагноз



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Развитие сюжета:

Ранее 24.03.2020 10:05 Мск Москвичка умерла не от коронавируса, а от терминальной стадии онкологии – оперштаб

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