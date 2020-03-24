СМИ сообщили о смерти 69-летней москвички с подозрением на коронавирус

О смерти 69-летней женщины, у которой подозревали коронавирус, сообщил "Московский комсомолец". Издание сообщает, что москвичка, якобы, была госпитализирована в 40-ю больницу в Москве с пневмонией, там ей сделали анализ на COVID-19. Предварительно диагноз подтвердился, в ожидании повторного теста из Новосибирска пациентку перевели в специализированное отделение, где она, по данным газеты, скончалась.

Пока не известно, точно ли коронавирус стал причиной смерти женщины. МК пишет, что женщина могла заразиться от дочери, недавно побывавшей в Португалии.

Официально власти столицы и оперштаб города пока не подтверждают эту информацию и не комментируют ее.

Пока по официальным данным в России нет погибших от коронавируса. Тем не менее, в некоторых статистических сводках, например, от центра медицинских исследований Университета Джонса Хопкинса указывается, что в РФ есть один погибший. Речь о 79-летней москвичке, у которой был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция", но вскрытие показало смерть от оторвавшегося тромба. Пневмония у нее протекала на фоне обострения ряда серьезных хронических заболеваний, в том числе сердечнососудистой системы.