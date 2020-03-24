04 Октября 2020
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Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края (2018) | Фото: пресс-служба Правительства Пермского края

В Пермском крае могут закупить дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких

В Пермском крае могут закупить дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом на сегодняшнем заседании пермской городской думы сообщила министр здравоохранения Оксана Мелехова, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент в регионе 770 аппаратов ИВЛ. Все они в рабочем состоянии. По словам министра, сейчас рассматривается возможность о дополнительной закупке 10 аппаратов ИВЛ. При необходимости закуп будет расширен.

"Пересматриваем всю нашу медицинскую сеть. Отдельно выделено отделение для лечения пациентов с пневмониями. У всех пациентов с пневмониями ведется исследование на коронавирус", - пояснила министр.

Коечный фонд инфекционный в достаточном количестве, во всех крупных населенных пунктах инфекционные отделения приведены в режим повышенной готовности.

Плановые операции и госпитализации переносятся на более поздний срок - на летние месяцы. Это делается для того, чтобы освободить врачебные мощности на случай пика распространения коронавирусной инфекции.

Также Мелехова подчеркнула, что основной упор, который делают власти для предотвращения коронавируса - это разобщение граждан. Потому все прикамцы, прибывающие из других стран обязаны уйти на самоизоляцию. На 14 дней они будут обеспечены листом нетрудоспособности. Если нет возможности самоизолироваться дома, власти региона готовы предоставить обсерватор. На территории края их два - рассчитаны на 110 человек, готовится к запуску третий.

Кроме того самоизолироваться следует пожилым людям. К обеспечению прикамцев всем необходимым (включая продукты, выгул животных), подключаются социальные службы, волонтеры.

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В Пермском крае могут закупить дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких

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Теги: аппарат ИВЛ, коронавирус, Оксана Мелехова



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