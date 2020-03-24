Шойгу сдал тест на коронавирус

Министр обороны России Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из Сирии, где он находился с рабочей поездкой.

Как сообщает телеканал "Звезда", тесты были взяты у всех участников делегации министерства обороны и членов экипажа. Все они показали отрицательный результат.

Ранее Шойгу отказался переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса. Он начнется по графику 1 апреля. Сообщалось, что по этому вопросу Кремль будет консультироваться с оборонным ведомством.