04 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Александр Жаров, глава Роскомнадзора (2012) | Фото:ria.ru

Жаров возглавил "Газпром-Медиа Холдинг": "Готов применить все свои знания и опыт"

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров, которого накануне в отставку отправил Михаил Мишустин, назначен генеральным директором АО "Газпром-Медиа Холдинг".

Слухи об этом назначении появились несколько месяцев назад. Жаров проработал во главе Роскомнадзора восемь лет.

Председатель совета директоров "Газпром-Медиа Холдинг", глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил: "Традиционные медиа проходят этап стремительных изменений под влиянием новых технологий и усиливающейся конкуренции. Наша задача — укрепить лидирующие позиции холдинга в меняющихся условиях. Масштабная цифровая трансформация и использование потенциала "большого Газпрома" должны стать важнейшими факторами успеха. Опыт Александра Александровича Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов, призваны успешно решить поставленные задачи".

Сам Жаров заявил, что "готов применить все свои знания и опыт во благо компании". "Могу заверить, что буду всегда придерживаться принципов взаимного уважения и открытости в управлении холдингом и его структурами", - заявил экс-глава РКН.

Ранее главой "Газпром-медиа" был Дмитрий Чернышенко. В январе 2020 года он был назначен вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.

В состав "Газпром-Медиа Холдинга" входит девять телеканалов (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч!Страна", 2х2, "Супер"), киностудии, дистрибьюторы, кабельные телеканалы, онлайн-платформа, спутниковый оператор, 10 радиостанций, печатные издания.

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Жаров возглавил "Газпром-Медиа Холдинг": "Готов применить все свои знания и опыт"

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Теги: александр жаров, газпром-медиа холдинг, назначение, роскомнадзор



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