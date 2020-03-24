Иностранцы, въезд которым в Россию был запрещен, незаконно перешли границу в Зауралье

В Половинском районе задержали четверых мужчин и одну женщину - иностранцы незаконно перешли границу 18 марта, всем въезд в нашу страну был закрыт.

"Находясь в Республике Казахстан и действуя в общих интересах, мигранты вступили между собой в преступный сговор с целью трудоустройства и проживания на территории Российской Федерации", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело, после суда и окончания срока наказания мигрантов ждет принудительное выдворение из страны.