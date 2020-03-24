04 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
Алеся Субботина (2020) | Фото: instagram.com/alesubbotina

Суд отправил под домашний арест челябинского депутата Алесю Субботину после акций в ее защиту

Челябинский областной суд изменил меру пресечения депутату райсовета Калининского района Алесе Субботиной с заключения под стражу на домашний арест.

Напомним, Субботину обвиняют в мошенничестве с жильем. Следствие считает, что несколько лет назад, в бытность работы Субботиной риелтором, она незаконно завладела квартирой и долей в еще одной квартире - общий ущерб составил 2,5 млн руб. 11 марта 2020 года Калининский районный суд заключил Субботину под стражу до 10 мая 2020 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и его подзащитной Алеси Субботиной, изменив меру пресечения.

"Суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда, избрав в отношении Субботиной меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 мая 2020 года", - рассказали в пресс-службе суда.

16 марта в Челябинске прошел согласованный пикет против ареста Субботиной. В протестной акции приняли участие порядка 40 человек. Участники выступили за изменение меры пресечения для обвиняемой, был организован сбор подписей под обращением в прокуратуру и Следственный комитет. Поддержать Алесю Субботину пришли ее коллеги-депутаты и экоактивисты.

пикет по делу Алеси Субботиной(2020)|Фото: Накануне.RU

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Суд отправил под домашний арест челябинского депутата Алесю Субботину после акций в ее защиту

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Теги: Алеся Субботина, депутат, мошенничество, экоактивист, арест, пикет,



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Развитие сюжета:

Ранее 28.04.2020 08:18 Мск В Челябинске депутата Алесю Субботину освободили из-под домашнего ареста
Ранее 13.04.2020 11:35 Мск В Челябинске уголовное дело депутата Алеси Субботиной направлено в суд
Ранее 10.04.2020 15:28 Мск В Челябинске завершено расследование уголовного дела депутата Алеси Субботиной

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Ранее 13.03.2020 08:22 Мск Мэрия Челябинска согласовала пикет в поддержку депутата Алеси Субботиной

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