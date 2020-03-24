Суд отправил под домашний арест челябинского депутата Алесю Субботину после акций в ее защиту

Челябинский областной суд изменил меру пресечения депутату райсовета Калининского района Алесе Субботиной с заключения под стражу на домашний арест.

Напомним, Субботину обвиняют в мошенничестве с жильем. Следствие считает, что несколько лет назад, в бытность работы Субботиной риелтором, она незаконно завладела квартирой и долей в еще одной квартире - общий ущерб составил 2,5 млн руб. 11 марта 2020 года Калининский районный суд заключил Субботину под стражу до 10 мая 2020 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и его подзащитной Алеси Субботиной, изменив меру пресечения.

"Суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда, избрав в отношении Субботиной меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 мая 2020 года", - рассказали в пресс-службе суда.

16 марта в Челябинске прошел согласованный пикет против ареста Субботиной. В протестной акции приняли участие порядка 40 человек. Участники выступили за изменение меры пресечения для обвиняемой, был организован сбор подписей под обращением в прокуратуру и Следственный комитет. Поддержать Алесю Субботину пришли ее коллеги-депутаты и экоактивисты.