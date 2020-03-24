Аэропорты просят правительство о срочной поддержке на фоне коронавируса

Международная ассоциация аэропортов обратилась с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором просит поддержать "экстренные меры поддержки" аэропортовой отрасли.

В обращении говорится, что на фоне приостановки большинства международных рейсов отрасль столкнется с риском возникновения неплатежей, угрозой вынужденных масштабных сокращений производственного персонала, падением доходов. Отмечается, что аэропорты окажутся на грани банкротства.

Организация просит правительство предоставить аэропортам, хендлинговым компаниям и топливо-заправочным комплексам госгарантии по исполнению платежных обязательств десяти основных авиакомпаний или покрыть их затраты госсубсидиями, передает "Интерфакс".

Напомним, с 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми иностранными государствами. Ограничения носят временный характер. Исключения будут сделаны для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян с территории зарубежных стран.