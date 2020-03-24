В Зауралье из-за коронавируса под наблюдением медиков находятся более 900 человек
Под наблюдением врачей в Курганской области в связи со вспышкой заболеваемости коронавируса в мире находятся 911 человек.
Это граждане, которые вернулись из других стран, а также те, кто с ними контактировал.
Глава зауральского управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов отметил, что таким гражданам вручены предписания и постановления об изоляции.
Нарушения режима самоизоляции грозит гражданам возбуждением против них уголовного дела.
Напомним, в Курганской области на сегодняшний день подтвержден лишь один случай заболеваемости коронавирусом - у девочки, прибывшей из Испании.