В Зауралье из-за коронавируса под наблюдением медиков находятся более 900 человек

Под наблюдением врачей в Курганской области в связи со вспышкой заболеваемости коронавируса в мире находятся 911 человек.

Это граждане, которые вернулись из других стран, а также те, кто с ними контактировал.

Глава зауральского управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов отметил, что таким гражданам вручены предписания и постановления об изоляции.

Нарушения режима самоизоляции грозит гражданам возбуждением против них уголовного дела.

Напомним, в Курганской области на сегодняшний день подтвержден лишь один случай заболеваемости коронавирусом - у девочки, прибывшей из Испании.