В Новосибирске скандал из-за планов переименовать остановку "площадь Свердлова"

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Сибирский ФО
(2017) | Фото:

В Новосибирске скандал из-за планов переименовать остановку "площадь Свердлова"

В Новосибирске могут переименовать остановку "площадь Свердлова". Опрос, в котором можно выбрать новые варианты названия, появился на сайте администрации города.
Читайте также:

Саму площадь (ранее, в тридцатые годы, также носившую имя наркома земледелия СССР Роберта Эйхе) не переименуют, но вот общественный транспорт вскоре может останавливаться на "Стоквартирном доме" или у "Собора Александра Невского". Этот собор не так давно стал известен на всю страну после того, как рядом был установлен и торжественно открыт памятник Николаю Второму.

Стоит отметить, что это не первая попытка переименования – в 2016 г. саму площадь предлагали назвать в честь архитектора Андрея Крячкова. В этом году с 16 по 23 марта на сайте мэрии появился опрос, посвящённый переименованию именно остановки, в котором большинство участников поддержали идею увековечить имя знаменитого архитектора.

И вот сегодня, день спустя после окончания опроса, на сайте мэрии появился новый вариант, уже без Крячкова, но с собором. Переименовать остановку предлагается "по обращениям инициативных групп граждан", в том числе - Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей.

Общественник Ростислав Антонов указывает, что происходящее вокруг остановки - это форменный "цирк с конями". По его мнению, возглавляемой коммунистом Анатолием Локтем мэрии, видимо, "просто нечем заняться".

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

В Новосибирске скандал из-за планов переименовать остановку "площадь Свердлова"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ростислав Антонов, остановка Свердлова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети