В Новосибирске скандал из-за планов переименовать остановку "площадь Свердлова"

В Новосибирске могут переименовать остановку "площадь Свердлова". Опрос, в котором можно выбрать новые варианты названия, появился на сайте администрации города.

Читайте также: Памятник Николаю II в Новосибирске установлен без согласования с властями

Саму площадь (ранее, в тридцатые годы, также носившую имя наркома земледелия СССР Роберта Эйхе) не переименуют, но вот общественный транспорт вскоре может останавливаться на "Стоквартирном доме" или у "Собора Александра Невского". Этот собор не так давно стал известен на всю страну после того, как рядом был установлен и торжественно открыт памятник Николаю Второму.

Стоит отметить, что это не первая попытка переименования – в 2016 г. саму площадь предлагали назвать в честь архитектора Андрея Крячкова. В этом году с 16 по 23 марта на сайте мэрии появился опрос, посвящённый переименованию именно остановки, в котором большинство участников поддержали идею увековечить имя знаменитого архитектора.

И вот сегодня, день спустя после окончания опроса, на сайте мэрии появился новый вариант, уже без Крячкова, но с собором. Переименовать остановку предлагается "по обращениям инициативных групп граждан", в том числе - Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей.

Общественник Ростислав Антонов указывает, что происходящее вокруг остановки - это форменный "цирк с конями". По его мнению, возглавляемой коммунистом Анатолием Локтем мэрии, видимо, "просто нечем заняться".