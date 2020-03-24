В Екатеринбурге ищут пациентов, сбежавших из больницы в Сочи и не сдавших тест на коронавирус

В Екатеринбурге разыскивают пациентов, самовольно покинувших больницу в Сочи и улетевших в уральскую столицу.

По данным краснодарских СМИ, они прибыли в город-курорт из Испании и США и должны были сдать тесты для проверки на заражение коронавирусом. Однако делать этого не стали, покинули больницу и улетели в Екатеринбург.

Сейчас данные беглецов переданы в управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Ведется их розыск.

Получить оперативный комментарий по ситуации в областном надзорном ведомстве не удалось.

В данный момент на Среднем Урале зарегистрировано девять подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, все случаи заражения в регионе - завозные, заболевших непосредственно в городе нет.