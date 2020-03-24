04 Октября 2020
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Общество За рубежом
Закрывается вокзал Ханькоу (2020) | Фото: thepaper.cn

В китайском Ухане закончился режим изоляции: город пережил вспышку коронавируса

С китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки коронавируса COVID-19, частично снимают изоляцию. В режиме строжайшего карантина Ухань жил два месяца, и это дало очевидные результаты.
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Еще на прошлой неделе был зафиксирован первый день с начала эпидемии, на который не пришлось ни единого случая заболевания коронавирусом у местных жителей.

Город на несколько миллионов человек медленно возвращается к жизни. Небольшим группам людей разрешили покидать дома, гулять по улицам и ходить в продуктовые магазины. В выходные в город прибыл первый поезд с более чем тысячей человек, они приехали на работу из других мест провинции Хубэй. Ранее любое сообщение с городом блокировалось.

Власти разрешили местным жителям возвращаться на работу, если у них нет никаких симптомов, и если они смогут предоставить "зеленый код" – он указывает на отсутствие вируса в их анализах, также надо предъявлять разрешение работодателя.

Люди, которые не живут в Ухане, но оказались там заблокированы во время карантина, теперь могут подавать заявления на выезд: их выпустят в случае, если они полностью здоровы.

Накануне в Китае было зарегистрировано всего 39 новых случаев заболевания коронавирусом, все заболевшие прибыли из других стран. Эпидемия в КНР явно идет на спад, чего не скажешь о других государствах мира.

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В китайском Ухане закончился режим изоляции: город пережил вспышку коронавируса

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Теги: ухань, коронавирус, covid-19, китай, хубэй, изоляция, вспышка



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