Медики рассказали о состоянии больных коронавирусом югорчан

Врачи сообщили подробности состояния здоровья пациентов, у которых подтверждён коронавирус, сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Югры.

Напомним, в округе больны COVID-19 двое. Второй диагноз подтвердился 21 марта, пострадавший – житель Сургута. С первым случаем заболевания он не связан, заболевшие не контактировали друг с другом. Молодой человек вернулся из путешествия по Европе (Великобритания, Австрия, Германия). По прибытии почувствовал себя плохо, вызвал бригаду "скорой помощи". Медицинские работники, выяснив, что сургутянин приехал из-за рубежа, взяли у него анализ на коронавирус и поместили его в инфекционный бокс.

"Состояние заболевших коронавирусной инфекцией на 10.00 24 марта удовлетворительное, угрозы для их жизни нет", - отметили в департаменте.

Добавим, на удалённый режим работы из-за инфекции перешла губернатор Югры Наталья Комарова.